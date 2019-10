'EU staat klaar voor vergelding sancties VS'

Misschien allemaal niet leuk, maar dat krijg je er van als je bedrijven subsidies geeft waarbij deze EU bedrijven wel internationaal concurreren. Dus EU zal nu, als antwoord, tegen-sancties verzinnen, die weer gevolgd zullen worden door meer sancties vanuit VS, etc, etc. Alle handel komt op deze wijze tot een "grinding hold". Het is beter om aan te tonen dat ook Boeing subsidies krijgt, bijv. via lage belastingen of wat dan ook, of als EU daar niet in staat toe is water bij de (ook gesubsidieerde) subsidie wijn doen. Hopelijk helpt zo'n overleg, dat de VS al eerder voorgesteld heeft, maar EU niet heeft aangepakt.