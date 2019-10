BAM-dochter vindt huurder kantoor Eindhoven

Gepubliceerd op | Views: 725

BUNNIK (AFN) - BAM-dochter AM heeft een grote huurder gevonden voor een kantoorgebouw dat het bouwbedrijf ontwikkelt op het Stationsplein in Eindhoven. VodafoneZiggo gaat 7000 van de circa 11.200 vierkante meter in het gebouw huren.

Het kantoorgebouw is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Lichthoven van AM. "We zijn blij met de komst van VodafoneZiggo naar Lichthoven omdat hiermee een eerste belangrijke stap is gezet in een nieuw zakelijk gebied midden in het centrum van Eindhoven", zegt Raymon van Miltenburg, directeur bij AM.

VodafoneZiggo op zijn beurt zet hiermee een nieuwe stap in zijn strategie om kantoren te betrekken op belangrijke stationslocaties. Het gaat om een langjarige huurovereenkomst. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht. De start van de bouw van het kantoor is naar verwachting eind 2020 en de oplevering staat gepland in 2022.