En heel terecht, de no-show clausule van AF-KLM is inherent aan hun kromme prijzen structuur. Zo is het vaak duurder om direct van AMS te vliegen, dan via een andere Europese stad via AMS naar dezelfde eindbestemming. Niet alleen duurder maar ook meer CO2 etc uitstoot.



Hoe ze op een dwangsom komen van 2500 euro per maand is mij echter een compleet raadsel. De rechter geeft daarmee aan dat ze de no-show clausule mogen houden...

Misschien moet een redaktie de uitspraak nog een keer nalezen.