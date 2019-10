Gepubliceerd op | Views: 533

KOPENHAGEN (AFN/BLOOMBERG) - De Deense verkoper van luxe tv's en geluidsapparatuur Bang & Olufsen heeft in het afgelopen kwartaal de omzet flink zien dalen. Het bedrijf blijft worstelen met toegenomen concurrentie en een zwakkere vraag naar zijn televisies en audio-speakers.

De omzet in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar zakte op jaarbasis met 30 procent tot 419 miljoen Deense kroon, omgerekend 56 miljoen euro. Het verlies voor belastingen bedroeg 129 miljoen kroon. De cijfers vielen slechter uit dan verwacht. Topman Henrik Clausen sprak dan ook van een moeilijk kwartaal voor de onderneming.

In augustus zei voorzitter Ole Andersen van Bang & Olufsen nog dat het bedrijf openstaat voor een verkoop. Op de beurs van Kopenhagen is het aandeel dit jaar al flink in waarde gedaald.