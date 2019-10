H&M profiteert van minder aanbiedingen

Gepubliceerd op | Views: 411

STOCKHOLM (AFN) - Het Zweedse kledingconcern Hennes & Mauritz (H&M) heeft in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar goede zaken gedaan. Het bedrijf profiteerde van de doorgaande aanpassingen aan het voorraadbeleid. Daardoor verkochten de Zweden meer kleding voor de volle prijs en hoefden minder artikelen via de aanbiedingenbak te worden gesleten. Dat kwam de winst van H&M ten goede.

Ook werden de zomercollecties van H&M goed ontvangen, laat topman Karl-Johan Persson weten. Het bedrijf groeide in verschillende markten als de Verenigde Staten, Polen, Italië, Rusland en India met dubbele cijfers. In India ging H&M bovendien kleding verkopen via webwinkel Myntra, waarbij de ontvangst volgens het bedrijf boven verwachting was. H&M bracht zijn eigen webwinkel verder naar Indonesië en Thailand. Ook ging H&M met zijn andere winkels als COS, Monki, & Other Stories en Arket naar meer landen.

H&M voerde de winst op naar 3,9 miljard Zweedse kroon, ongeveer 356 miljoen euro. Eerder maakte het kledingconcern al bekend de omzet in het derde kwartaal met 12 procent te hebben opgevoerd naar 62,6 miljard Zweedse kroon.