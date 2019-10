'Handelsvrees houdt beurzen in greep'

quote:

Knight V schreef op 3 okt 2019 om 10:27:

[...]De indicatoren hebben geen vorm van betekenis meer zolang Trump aan de macht is.Je kunt niet meer uit herleiden of de indicatoren te maken hebben met minder vraag doordat er minder bedrijvigheid is of consument vol is geworden van alle producten.De indicatoren staan naar beneden omdat iedereen stopt met handelen en niet omdat het slecht gaat in de wereld of besteedbaatr inkomen minder is geworden.De inkoop managers wachten af en doen geen beslissingen meer vanwege Trump.Consument wacht ook af, terwijl wij geld zat hebben om een huis van 5 ton te kunnen kopen of nieuwe zonne panelen van 7.000 euro.Wereld zit in een wurg greep omdat Trump als dictator de boel om zeep helpt en niemand durft om de Amerikanen aan te pakken (behalve de Chinezen).Amerika is ons grootste probleem.Zodra Trump eruit gegooid wordt, dan zal je de inkoop index als een speer zien stijgen en niet omdat er "plotseling vraag" is, want die is er al maar er worden dan weer beslissingen genomen.Alles is nu on HOLD gezet.... en ook met de grootste middel vinger naar Trump.Neee, er zijn nog steeds mensen die denken dat dit alles allemaal aan Trump te danken is.... Je kan vinden van de beste man wat je wil maar je gaat toch niet serieus verkondigen dat Trump de wereldeconomie aan het bepalen is met z’n handelsoorlogje. Er is onderliggend veel meer aan de hand. Om dit aan Trump op te hangen is naïef en, sorry dat ik het zeg, een beetje dom.