'Handelsvrees houdt beurzen in greep'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint donderdag waarschijnlijk iets lager. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine minnen openen. Beleggers blijven voorzichtig na de zware koersverliezen van een dag eerder. Daarnaast verwerkt de markt de importtarieven die Washington wil invoeren op Europese goederen. In Frankfurt is de beurs gesloten vanwege de Dag van de Duitse eenheid.

De Verenigde Staten willen de Europese Unie bestraffen met importheffingen van 10 procent op vliegtuigen en tarieven van 25 procent voor andere goederen. De nieuwe tarieven treden op 18 oktober in werking. De Amerikanen kregen woensdag groen licht van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om strafheffingen op te leggen op 7,5 miljard dollar aan Europese goederen als vergelding voor illegale Europese subsidies voor vliegtuigbouwer Airbus.

Ook de brexitperikelen blijven boven de markt hangen. De Europese Commissie gaat het nieuwe Britse brexitvoorstel "objectief" bestuderen. Dat heeft voorzitter Jean-Claude Juncker de Britse premier Boris Johnson beloofd tijdens een telefonisch gesprek. De Ierse premier Leo Varadkar heeft in een telefoongesprek met Johnson gezegd dat het Britse voorstel niet aan de Ierse wensen voldoet.

TomTom en Verizon

Navigatiebedrijf TomTom en het Amerikaanse telecomconcern Verizon gaan samenwerken aan het veiliger maken van kruispunten voor noodvoertuigen door middel van 5G-technologie. Er zijn geen financiële details van de samenwerking naar buiten gebracht.

Arcadis gaat de stad New York helpen met een nieuwe kustwering. Dat meldde De Telegraaf. Het ingenieurs- en adviesbureau is gevraagd om mee te helpen aan een studie om Manhattan uit te breiden. Het gaat daarbij om kustbescherming en vastgoedontwikkeling.

Ajax

Ajax staat eveneens in de schijnwerpers. De beursgenoteerde voetbalclub heeft de uitwedstrijd tegen Valencia in de Champions League met 0-3 gewonnen.

De Europese beurzen sloten woensdag diep in het rood. De AEX-index zakte 2,8 procent tot 558,01 punten en de MidKap raakte 3,1 procent kwijt tot 805,05 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt leverden tot 3,2 procent in. Ook Wall Street ging stevig omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 1,9 procent lager op 26.078,62 punten. De brede S&P 500 zakte 1,8 procent en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,6 procent.

De euro was 1,0955 dollar waard, tegen 1,0957 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 52,57 dollar. Brentolie daalde 0,3 procent in prijs tot 57,50 dollar per vat.