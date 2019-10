Nikkei fors lager door handelszorgen

Gepubliceerd op | Views: 221

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is donderdag fors lager gesloten. Een tegenvallend banenrapport van de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP wakkerde de zorgen aan over de impact van het handelsconflict met China op de grootste economie ter wereld. Daarnaast gaat Washington de Europese Unie bestraffen met importheffingen, waarmee een nieuwe handelsstrijd dreigt te ontstaan tussen Europa en de Verenigde Staten.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde met een verlies van 2 procent op 21.341,74 punten. Vooral de Japanse bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsperikelen en de economische ontwikkelingen werden van de hand gedaan. De autofabrikanten Toyota en Suzuki zakten 2,5 procent en 4 procent.

Ook de financiële bedrijven stonden onder druk na de flinke koersverliezen onder Amerikaanse branchegenoten. Verzekeraar T&D Holdings en effectenhuis Daiwa Securities verloren 2,4 procent en 3,4 procent. Tokio Marine leverde 1,8 procent in. Zakenkrant Nikkei meldde dat de Japanse verzekeraar zijn branchegenoot Pure wil overnemen voor omgerekend 3 miljard dollar.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,6 procent lager. De All Ordinaries in Sydney raakte 2,1 procent kwijt onder aanvoering van de Australische banken. In Shanghai is de beurs tot en met volgende week maandag gesloten vanwege de viering van de 70e verjaardag van de Volksrepubliek China. In Zuid-Korea hadden beleggers ook een vrije dag.