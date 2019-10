Thales mikt op groei op eigen kracht

Gepubliceerd op | Views: 262

PARIJS (AFN) - Het Franse technologieconcern Thales, dat begin dit jaar de in Amsterdam genoteerde digitaal beveiliger Gemalto overnam, mikt voor de periode tot en met 2023 op een omzetgroei op eigen kracht met 3 tot 5 procent. Ook moet de winstmarge verbeteren. Daarbij wil Thales profiteren van synergievoordelen uit de aankoop van Gemalto.

Thales maakte de doelstellingen bekend voorafgaand aan zijn beleggersdag. De groei moet de komende jaren vooral komen uit digitale diensten. In de commerciële ruimtevaartsector zijn de vooruitzichten onzekerder geworden en bij de divisie transport, met bijvoorbeeld spoorapparatuur, wordt er geen groei voorzien voor de komende jaren.

De overname van Gemalto zal naar verwachting in de komende periode 300 miljoen tot 500 miljoen euro aan extra omzet toevoegen aan het concern, met flink hoger potentieel daarna. De kostenbesparingen zouden uiteindelijk moeten uitkomen op 120 miljoen euro. Het is de bedoeling dat de winstmarge (ebit) in 2023 stijgt tot een bandbreedte van 11,5 tot 12 procent. In 2018 was dit 10 procent.