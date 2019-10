'Amerikaanse order voor Arcadis'

Gepubliceerd op | Views: 546

AMSTERDAM (AFN) - Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis gaat de stad New York helpen met een nieuwe kustwering. Dat meldt De Telegraaf donderdag. Het bedrijf is gevraagd om mee te helpen aan een studie om Manhattan uit te breiden. Het gaat daarbij om kustbescherming en vastgoedontwikkeling.

Hoofd watermanagement Piet Dircke van Arcadis noemt de opdracht bijzonder. "De afgelopen decennia stond men daar niet voor open. Nu wil men onderzoeken of het mogelijk is om kust aan de kant van Lower Manhattan, waar onder meer het financiële hart van Wall Street ligt, een stuk land aan te winnen van 150 meter breed, ter hoogte van een flinke dijk. Die moet echter wel landschappelijk ingepast worden en straks gebruikt worden voor recreatie voor de inwoners."

De studie maakt onderdeel uit van een kustbeschermingsprogramma dat in 2012 werd gestart na de orkaan Sandy en in totaal 10 miljard dollar moet kosten. De betrokkenheid van Arcadis zou kunnen leiden tot vervolgopdrachten, zo is de verwachting binnen het ingenieursconcern. Financiële details van het huidige contract, dat op het punt staat getekend te worden, wilde Dircke niet geven.