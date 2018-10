Gepubliceerd op | Views: 409

AMSTERDAM (AFN) - Esperite zet een streep door de eerdere deal over de verkoop van zijn belang in CryoSave South Africa. Het biotechnologiebedrijf zou zijn belang van 50 procent van de hand doen, maar die deal is van de baan.

Begin juli werd gemeld dat Go Life Healthcare in totaal 50 miljoen Zuid-Afrikaanse rand overhad voor CryoSave. Daarvan zou Esperite 20 miljoen rand krijgen, omgerekend zo'n 1,25 miljoen euro.

Volgens het biotechnologiebedrijf is aan bepaalde voorwaarden niet voldaan. De partijen werden het ook niet eens over het eventueel uitstellen van de deadline. Esperite zegt zijn belang in CryoSave voorlopig aan te zullen houden.