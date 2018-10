Gepubliceerd op | Views: 443

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag halverwege de sessie eensgezind op winst. Het sentiment op de beursvloer werd vooruitgeholpen door beter dan verwachte cijfers over de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven en de dienstensector. In het kielzog van de aandelenbeurzen liepen de rentes op meerjarige Amerikaanse staatsobligaties op.

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,5 procent hoger op 26.912 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,4 procent tot 2935 punten en technologiebeurs Nasdaq klom 0,6 procent naar 8047 punten.

General Motors (GM) won 3 procent. De Japanse automaker Honda doet een investering ter waarde van 2,75 miljard dollar in het onderdeel Cruise van GM. Cruise houdt zich bezig met zelfrijdende auto's. Eerder stak ook technologiebedrijf Softbank alf een flink bedrag in GM Cruise.

Knippen

Senator Bernie Sanders kwam met een wetsvoorstel om grote banken en financiële bedrijven in de Verenigde Staten op te knippen. Ze zouden door hun omvang een te groot risico vormen voor de stabiliteit van de Amerikaanse economie. Het gaat onder meer om JPMorgan Chase, Goldman Sachs en Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van de bekende belegger Warren Buffett. De genoemde instellingen stonden tot 1,2 procent hoger.

Huizenbouwer Lennar kwam met meevallende resultaten en optimistische verwachtingen. Beleggers zetten het aandeel evenwel 0,8 procent lager. Verder werd bekend dat warenhuisketen J.C. Penney Jill Soltau heeft benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter na het vertrek van topman Marvin Ellison naar klusbedrijf Lowe's in mei. Het aandeel J.C. Penney noteerde 9 procent hoger.

Instagram

Facebook won 2 procent. Fotodienst Instagram, onderdeel van Facebook, was eerder op woensdag korte tijd onbereikbaar. De site en de app waren uit de lucht en gebruikers konden geen foto's uploaden en bekijken. Het is nog niet duidelijk wat er precies mis was.

De euro was 1,1520 dollar waard, tegen 1,1519 dollar tijdens het slot van de beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent in prijs tot 76,01 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder en kostte 85,78 dollar per vat.