Langjarige renteniveaus VS lopen op

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties is opgelopen tot het hoogste niveau sinds 2011. Tegelijkertijd is de rente op dertigjarige leningen gestegen naar de hoogste piek sinds 2014. De rente trok aan na wederom bemoedigende berichten over de kracht van de Amerikaanse economie.

Zo kwam onder meer loonstrookverwerker ADP met een beter dan verwacht banenrapport. Daarbovenop kwamen cijfers over de Amerikaanse dienstensector die sterker groeide dan waar de kenners in doorsnee op rekenden.

Fed-preses Jerome Powell kondigde aan geen haast te maken met het verder laten oplopen van de rentetarieven, nu de inflatie zich als gewenst ontwikkeld. De rente op tweejarige obligaties stegen tot een pre-crisisniveau. Ook de aandelenbeurzen zaten in de lift.