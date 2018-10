Winsten op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 735 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn woensdag met winsten de handel uitgegaan. Beleggers schoven onder meer zorgen over Italiaanse begrotingsplannen opzij. In Amsterdam was er veel aandacht voor Altice Europe. Het kabel- en telecomconcern voert een strategische herziening door op zijn glasvezelinfrastructuur. Daarbij wordt de mogelijkheid van samenwerkingen met investeerders onderzocht.

De AEX-index in Amsterdam sloot met een winst van 0,6 procent op 552,85 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 790,41 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen stegen tot 0,5 procent. De beurs in Frankfurt bleef gesloten vanwege de Dag van de Duitse eenheid.

Altice zag een eerdere winst van bijna 9 procent goeddeels weer verdampen. Het aandeel stond met een plus van 1,7 procent alsnog in de kopgroep in de AEX. Verschillende partijen zouden interesse hebben om mee te doen aan de uitrol van een glasvezelnetwerk in Frankrijk. Sterkste stijger was verzekeraar ASR met een winst van 2,6 procent. Verlichtingsbedrijf Signify sloot de rij in de AEX met een verlies van 1,6 procent.

Begrotingstekort

De hoofdindex in Milaan won 0,9 procent. De Italiaanse regering lijkt volgens mediaberichten te buigen voor druk van de Europese Unie om toch het begrotingstekort sterker terug te dringen dan eerder was gepland.

TomTom stond bij de sterkste stijgers in de MidKap met een winst van 2,2 procent. Het aandeel won dinsdag al 4 procent na het nieuws dat het navigatiebedrijf een overeenkomst heeft getekend met de Duitse automaker BMW voor de levering van verkeers- en navigatiediensten. Ook werd het contract met het Franse autoconcern PSA, moeder van onder meer Peugeot, Citroën en Opel, verlengd tot 2025.

De beursgang van de iconische Britse autofabrikant Aston Martin in Londen viel ietwat tegen. Het aandeel sloot bijna 5 procent lager ten opzichte van de introductieprijs van 19 pond per aandeel. Supermarktconcern Tesco kelderde op zijn beurt 8,6 procent na cijfers.

De euro was 1,1519 dollar waard, tegen 1,1559 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent in prijs tot 75,41 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder en kostte 84,24 dollar per vat.