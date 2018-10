ITV: geen bod op Endemol Shine

Gepubliceerd op | Views: 412

LONDEN (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Het Britse televisiebedrijf ITV is niet van plan een overnamebod te doen op productiemaatschappij Endemol Shine Group, het fusiebedrijf met daarin het Nederlandse Endemol.

ITV reageert daarmee op speculaties in de Britse media over een mogelijk bod op Endemol Shine. Ook het Amerikaanse kabelconcern Liberty Global en entertainmentbedrijf Lions Gate zouden werken aan biedingen op de producent van televisieprogramma's.

Endemol Shine is in handen van mediaconcern 21st Century Fox en investeerder Apollo Global Management. Het bedrijf ontstond in 2014 door de samenvoeging van de productiemaatschappijen Endemol, Shine en Core Media. De waarde van Endemol Shine zou tussen 3 miljard tot 4 miljard euro liggen.