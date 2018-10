'Belangrijke contracten TomTom'

TomTom geheel overnemen kan, maar die kans lijkt mij klein nu ze Telematics in de etalage hebben gezet.

De verkoop moet minimaal 1,5 miljard kunnen opbrengen (Fleetmatics was 1,8 miljard en had ruwweg hetzelfde aantal abonnementen waarbij TomTom de betere technologie/software heeft).



Samen met de cash van richting de 200 miljoen zit je dan rond de huidige koers.





Consumer zou voor 2-3 euro weg kunnen.





Zit je bij elkaar op rond de 10 euro per aandeel.





Hou je het belangrijkste onderdeel nog over; Maps. Ooit voor bijna 3 miljard gekocht (was een koopje want Nokia betaalde voor HERE bijna het dubbele)en daarna is het met een 1,5-2 miljard uitgebreid qua dekking, software en marktaandeel.



Totale kostprijs Maps dus rond de 20 euro per aandeel.



Samsung en Microsoft zouden het maar wat graag willen hebben. Een partij als Intel zou ook zo maar kunnen. En ook Apple kan kiezen tussen zelf 10 miljard uitgeven of voor de helft de bewezen technologie van TomTom kopen.





Totaal generaal = 30 euro



Zijn de Mpas van TomTom meer waard dan die van HERE? Gezien de software voor real-time Maps en de patenten heeft TomTom op het gebied van autonoom (HAD) en veiliger (ADAS) autorijden uitstekende papieren in handen.

Verder zijn er de samenwerkingen met Baidu, Microsoft, Zenrin, Nvidia, Bosch, Qualcomm etc..



Voor een partij als Apple, Samsung, Intel, Microsoft, Baidu, Qualcomm is 5 miljard voor de TT-Maps een risicoloos koopje!

Zelf wat bouwen kost minimaal 10 miljard.