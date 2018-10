Gepubliceerd op | Views: 664

KAMPENHOUT (AFN) - Het technologiebedrijf Connect verdwijnt mogelijk van de aandelenbeurs in Brussel. Grootaandeelhouder Huub Baren overweegt een bod te doen op alle aandelen die nog niet in zijn bezit zijn.

De Nederlander Baren biedt 1,60 euro per aandeel in contanten op de bijna 18 procent van de stukken die hij nog niet bezit. Connect is een technologisch toeleverancier aan de industrie. Het bedrijf heeft 1900 mensen in dienst in verscheidene Europese landen.