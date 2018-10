Aston Martin bijna 5 miljard waard op beurs

Gepubliceerd op | Views: 608

LONDEN (AFN/RTR) - De Britse autofabrikant Aston Martin wordt woensdag voor een prijs van 19 pond per aandeel naar de beurs in Londen gebracht. De marktwaarde ligt daarmee op 4,3 miljard pond, bijna 5 miljard euro.

Daarbij wordt een kwart van de aandelen verkocht. De introductieprijs ligt aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte. Oorspronkelijk lag de bandbreedte op 17,50 tot 22,50 pond per aandeel. Dit werd maandag aangescherpt tot 18,50 tot 20 pond per aandeel. Aston Martin is in handen van investeerders Investindustrial Advisors uit Italië en Investment Dar uit Koeweit.

Aston Martin bouwde zijn eerste auto's in 1914. Tien jaar later ging het bedrijf failliet en werd het door investeerders nieuw leven ingeblazen. In de jaren 50 en 60 beleefde het merk vervolgens een glorietijd en werd de link met James Bond gelegd. De fictieve Britse spion reed in meerdere films in auto's van het merk, waaronder in de legendarische DB5. Momenteel maakt de maker van luxe sportwagens zeven verschillende modellen. De basisprijs daarvan ligt tussen de 150.000 en enkele miljoenen ponden.