Zomerverkopen en overname doen Tesco goed

LONDEN (AFN/RTR) - Het Britse supermarktconcern Tesco heeft de winst in de eerste helft van het jaar flink zien groeien. Het bedrijf profiteerde van sterke verkopen in de zomerperiode en de bijdrage uit de overname van groothandel Booker.

Tesco zette een operationeel resultaat in de boeken van 933 miljoen pond (1 miljard euro) in de zes maanden tot eind augustus, tegen 750 miljoen pond een jaar eerder. Dat is wel duidelijk minder dan kenners in doorsnee hadden voorzien. Het aandeel Tesco ging op de beurs in Londen stevig onderuit.

Booker werd vorig jaar overgenomen voor bijna 4 miljard pond. De Britse verkopen in winkels die langer dan een jaar open zijn, dikten in het tweede kwartaal met 2,5 procent aan. Dat gebeurde na een groei van 2,1 procent in het eerste kwartaal van het jaar. De verkopen in Europa en Azië lieten echter een daling zien. Bij Booker was in het tweede kwartaal sprake van een zogeheten 'like-for-like'-omzetgroei van meer dan 15 procent.