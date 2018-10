'Openingswinst voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 2.249

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent woensdag naar verwachting met winst. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters waarschijnlijk hoger beginnen. Beleggers verwerken het nieuwe slotrecord van de Amerikaanse Dow-Jonesindex. Ook blijft de aandacht uitgaan naar de Italiaanse begrotingsplannen en het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.

De Italiaanse regering lijkt te buigen voor druk van de Europese Unie om toch het begrotingstekort sterker terug te dringen dan eerder was gepland. Dat meldden bronnen rond het Italiaanse kabinet aan de krant Corriere della Sera. De onrust rond de Italiaanse begrotingsplannen heeft voor flinke verliezen op de beurzen gezorgd.

Op het Damrak blijft AkzoNobel in de schijnwerpers staan. Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) verlaagde het oordeel over de kredietwaardigheid van de verfproducent van A- naar BBB+. Het vooruitzicht voor de kredietbeoordeling gaat van negatief naar stabiel. Akzo maakte dinsdag bekend 5,5 miljard euro extra uit te keren aan aandeelhouders, nu de verkoop van de tak Specialty Chemicals klaar is.

TomTom

Ook TomTom blijft in de belangstelling staan. Het aandeel profiteerde een dag eerder van het nieuws dat het navigatiebedrijf een overeenkomst heeft getekend met BMW voor de levering van verkeers- en navigatiediensten aan de auto's van het Duitse bedrijf. Verder heeft TomTom het contract met het Franse autoconcern PSA, moeder van onder meer Peugeot, Citroën en Opel, verlengd tot 2025.

Op het gebied van beursintroducties meldde het Financieele Dagblad dat LeasePlan zijn beursgang nieuw leven heeft ingeblazen. Een halfjaar geleden stelde het autoleasebedrijf een notering aan de Amsterdamse beurs nog uit. Analisten van de banken die betrokken zijn bij de beursgang beginnen deze week aan hun rondgang langs institutionele beleggers.

Lager gesloten

De Europese beurzen sloten dinsdag lager. De AEX-index verloor 0,6 procent tot 549,33 punten en de MidKap zakte 0,5 procent tot 789,26 punten. Londen, Frankfurt en Parijs daalden tot 0,7 procent. Wall Street eindigde gemengd. De Dow-Jonesindex klom 0,5 procent tot een slotrecord van 26.773,94 punten. De brede S&P 500 zakte een fractie en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,5 procent naar 7999,55 punten.

De euro was 1,1585 dollar waard, tegen 1,1559 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent in prijs tot 75,31 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent duurder en kostte 84,92 dollar per vat.