Orkaan Harvey helpt automakers VS

DETROIT (AFN) - De Amerikaanse autoverkopen zijn in september harder gestegen dan verwacht. Belangrijke oorzaak is orkaan Harvey, waardoor duizenden auto's onder water kwamen te staan. Eigenaren van die auto's gaan op zoek naar een nieuwe auto.

General Motors verkocht bijna 12 procent meer voertuigen dan dezelfde maand vorig jaar en bleef het grootste automerk. Toyota zag de verkopen met haast 15 procent stijgen. Ford is het derde merk in de VS en zag de verkopen met bijna 9 procent toenemen.

Fiat Chrysler zag als enige de verkopen dalen. Het Italiaans-Amerikaanse bedrijf verkocht bijna 10 procent minder voertuigen. Dat was wel nog altijd beter dan analisten hadden verwacht.