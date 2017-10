Wall Street zet recordjacht door

Gepubliceerd op | Views: 143

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zijn dinsdag met kleine plussen geopend, waarmee een vervolg wordt gegeven aan de recordopmars op Wall Street. Beleggers blijven positief gestemd over de economische omstandigheden.

De Dow-Jonesindex stond kort na aanvang 0,2 procent hoger op 22.591 punten. De brede S&P 500 klom 0,1 procent tot 2531 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,2 procent op 6526 punten.

Tesla noteerde 2,5 procent in het rood. Het bedrijf liet maandag nabeurs weten dat er in het afgelopen kwartaal 260 elektrische auto's van het Model 3 zijn gebouwd. De productie van het nieuwe type liep tegen wat tegenslagen aan en pakte daardoor lager uit dan gedacht, aldus Tesla.

Casino-uitbater MGM Resorts International zakte 0,4 procent. Maandag dook het aandeel flink in het rood, na de schietpartij in Las Vegas vanuit het hotel en casino Mandalay Bay van MGM, waarbij bijna zestig doden vielen en honderden mensen gewond raakten.

Huizenbouwer Lennar ging 3,6 procent vooruit, dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers.