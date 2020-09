Chipmaker Broadcom verwacht toenemende vraag

Gepubliceerd op | Views: 117

SAN JOSE (AFN/BLOOMBERG) - Chipmaker Broadcom denkt dat de vraag naar chips toe blijft nemen. Het bedrijf zag de omzet en winst afgelopen periode stijgen door onder meer extra investeringen van klanten in servers nu een groot deel van de wereld vanuit huis werkt. Broadcom verwacht dat die trend aanhoudt en denkt daarnaast dat de vraag naar smartphones weer toe gaat nemen nadat die tijdens de coronacrisis was ingezakt. Daarmee zal ook de vraag naar onderdelen voor die apparaten stijgen.

Broadcom zette in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar, dat begin vorige maand eindigde, een omzet van 5,8 miljard dollar in de boeken. Dat was ongeveer 300 miljoen dollar meer dan een jaar eerder. Onder de streep hield het bedrijf 688 miljoen dollar over, tegen 715 miljoen dollar in 2019.

Voor het vierde kwartaal rekent Broadcom, onder meer door de opleving in de vraag naar smartphones, op een omzet van rond de 6,4 miljard dollar. De chipmaker voorziet verder een aangepast bedrijfsresultaat (ebitda) van 3,7 miljard dollar.