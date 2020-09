Ryanair wil 400 miljoen euro ophalen met nieuwe aandelen

Troost je! Uiteindelijk blijven de Ryanairs over, het duurt alleen wat langer, en ja dat geld kan beter op universiteiten worden ingezet. Politiek voor de zieltjes. KLM etc. zal moeten halveren. Uiteindelijk is de vraag wie de "Ryanair ' zal worden van de intercontinentale luchtvaart...zal me trouwens niet verbazen als deze Ieren dat ook gaan flikken. Deze plaatsing komt wel net week te laat.