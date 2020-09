AEX buitenbeentje in overwegend hoger Europa

Gepubliceerd op | Views: 624 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen gingen donderdag overwegend omhoog na de stevige koerswinsten een dag eerder. De AEX-index daalde echter, daarbij meegetrokken door chipbedrijven als ASML en ASMI die flink daalden. Ook op Wall Street daalde de techsector stevig. Een afzwakking van de economische activiteit in de eurozone in augustus zorgde verder voor enige terughoudendheid.

De AEX-index op Beursplein 5 boekte kort na de opening op Wall Street een verlies van 0,2 procent op 560,03 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 814,59 punten. Londen en Frankfurt klommen tot 0,5 procent. Parijs dikte 1,3 procent aan, na de onthulling van het stimuleringsplan van 100 miljard euro voor de Franse economie.

Cijfers van marktonderzoeker Markit gaven aan dat het economisch herstel van de coronacrisis in het eurogebied hapert. Vooral in de dienstensector nam de groei van de bedrijvigheid in augustus af ten opzichte van juli. In de industrie bleef de groei vrijwel gelijk ten opzichte van juli. Tevens bleek dat de winkelverkopen in de eurozone in juli onverwacht zijn gedaald.

ASML en ASMI

Chipbedrijven ASML en ASMI behoorden tot de grote verliezers in de AEX-index met verliezen van 2,6 procent en 3 procent. Betalingsdienstverlener Adyen was met een min van 3,2 procent de grootste daler. ABN AMRO dikte juist 3 procent aan en was daarmee de koploper.

In de MidKap was financieel dienstverlener Intertrust de grote winnaar met een plus van 6 procent na een koopadvies door analisten van KBC Securities. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM volgde met een winst van 5,8 procent. Speciaalchemiebedrijf Corbion sloot de rij met een min van 1,9 procent.

Bij de kleinere bedrijven klom ForFarmers 1,9 procent. Het veevoerbedrijf trekt op 11 september ruim 11 miljoen aandelen in. De intrekking betreft het totaal aantal ingekochte eigen aandelen in het kader van het inkoopprogramma, dat begin augustus werd afgerond.

Siemens Healthineers

In Frankfurt verloor Siemens Healthineers 3,7 procent. De Duitse maker van medische apparatuur heeft zo'n 2,7 miljard euro opgehaald met de plaatsing van nieuwe aandelen bij institutionele investeerders. De opbrengst wordt gebruikt voor de gedeeltelijke financiering van de overname van de Amerikaanse branchegenoot Varian Medical Systems.

De euro was 1,1841 dollar waard tegen 1,1835 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder 41,05 dollar. Brentolie werd 1,4 procent goedkoper op 43,78 dollar per vat.