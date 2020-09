'Stapje terug op Wall Street na records'

Gepubliceerd op | Views: 689

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken donderdag lager te gaan openen, waarmee een stapje terug zou worden gedaan van de recente opmars waarbij de brede S&P 500 en de technologiegraadmeter Nasdaq naar nieuwe records werden gestuwd. Beleggers op Wall Street buigen zich over verschillende macro-economische cijfers zoals over de wekelijkse uitkeringsaanvragen en de bedrijvigheid in de dienstensector van de Verenigde Staten.

Techaandelen zoals die van iPhone-fabrikant Apple, chipconcerns Nvidia en Adobe en videostreamingdienst Netflix lijken lager te gaan openen, na de stijgingen van de afgelopen tijd. Ook maker van elektrische auto's Tesla lijkt opnieuw een stap terug te gaan doen, na de verliezen in de afgelopen handelsdagen. De grote aandeelhouder Baillie Gifford heeft zijn belang in Tesla verkleind.

Het aantal Amerikanen dat zich tot de overheid wendde voor een werkloosheidsuitkering is vorige week weer gedaald tot onder de 1 miljoen. Volgens de Amerikaanse overheid werden 881.000 aanvragen ingediend. Dat waren er nog meer dan een miljoen een week eerder. Economen hadden in doorsnee op 950.000 aanvragen gerekend.

Banenrapport

Sinds medio maart lag het aantal uitkeringsaanvragen maandenlang boven de 1 miljoen vanwege de coronacrisis. Pas in augustus dook het aantal aanvragen in een week voor het eerst daar net onder. Vrijdag komt het belangrijke maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid naar buiten.

Kort na opening komen marktonderzoekers ISM en Markit met gegevens over de dienstensector in de VS in augustus.

Aan het cijferfront werden resultaten gemeld van onder meer levensmiddelenproducent Campbell Soup, juweliersketen Signet Jewelers, de leverancier van netwerkapparatuur en software Ciena en PVH, het moederbedrijf van modemerken als Calvin Klein en Tommy Hilfiger.

De Dow-Jonesindex sloot woensdag 1,6 procent hoger op 29.100,50 punten. De S&P 500 steeg 1,5 procent tot 3580,84 punten en de Nasdaq klom 1 procent tot 12.056.45 punten.