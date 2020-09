IT-dienstverleners van het Rijk verlengen samenwerking met Ordina

quote: hvasd2 schreef op 3 september 2020 14:43:

Grote bedragen voor een bedrijf dat zelf nog geen 250 miljoen Euro waard is op de beurs.

Ordina krijgt niet de hele opdracht. Het gaat om een mantelovereenkomst voor inhuur, voor een periode van 4 jaar, gegund aan 6 partijen per mantel. Dit betekent vervolgens dat er een uitvraag voor inhuur gedaan kan worden bij (per uitvraag) 3 partijen, die in mini-competitie mensen mogen aanbieden.Uiteindelijk betekent het dus dat Ordina 1/6 van beide contracten aan echt werk kan verwachten, dat komt neer op in totaal 40 miljoen (over een periode van 4 jaar). En het betreft een mantel, dus geen enkele gegarandeerde afname.Overigens interessant dat het rijk structureel flexwerkers verwacht nodig te hebben...Zie ook hier: www.computable.nl/artikel/nieuws/wie-...