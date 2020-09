Frans mediabedrijf Vivendi mag aandelen Mediaset houden

Gepubliceerd op | Views: 328

LUXEMBURG (ANP/BLOOMBERG) - Het Franse mediabedrijf Vivendi mag het minderheidsbelang in Mediaset, het Italiaanse mediabedrijf van de familie Berlusconi, behouden, meldt het Europees Hof van Justitie. Dat heeft bepaald dat de Italiaanse mediawet in strijd is met de Europese regels.

Vivendi heeft zo'n 29 procent van de aandelen in Mediaset, maar is ook eigenaar van Telecom Italia. Vivendi spande in 2017 een rechtszaak aan over de wet toen volgens een Italiaanse toezichthouder het minderheidsbelang niet kon bestaan naast de overname van Telecom Italia.

Volgens het hof kunnen mediamagnaten door de Italiaanse wet andere media- en telecomunicatiebedrijven in Europese lidstaten niet overnemen, terwijl dat wel mag. De wet probeerde dat soort overnames te voorkomen. Ook zou er geen gevaar zijn voor de pluriformiteit van de media. De Italiaanse wet maakt het daarbij niet mogelijk om te bepalen in hoeverre een onderneming daadwerkelijk in staat is om de inhoud van de media te beïnvloeden, aldus het hof. De uitspraak van het hof is bindend.

Mediaset, dat wordt gecontroleerd door de familie van Silvio Berlusconi, verloor dinsdag nog een kort geding bij het gerechtshof Amsterdam. Dat verbood een herstructurering van het bedrijf. De familie van de voormalig premier van Italië wilde de Italiaanse en Spaanse tak van de onderneming via een grensoverschrijdende juridische fusie laten opgaan in een op papier Nederlands bedrijf. Vivendi is altijd tegen de plannen geweest, omdat het binnen de nieuwe structuur aan invloed zou inboeten terwijl de familie Berlusconi meer te zeggen krijgt.