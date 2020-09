Europese beurzen zetten stijging voort

Waarom daalt AEX ????



De Nederlandse overheid heeft meer

dan genoeg geld in kas voor tijdelijke

economische steun in de coronacrisis.

Dat zeggen topeconomen in interviews

met het ING Economisch Bureau in de

aanloop naar Prinsjesdag.



Volgens het Centraal Planbureau loopt

de staatsschuld door alle steun op tot

meer dan 60% van het bruto binnenlands

product.Dat is volgens de economen nog

een veilig niveau.



Een aantal van hen stelt voor om na de

crisis de overheidsuitgaven te verlagen

of de belastingen te verhogen om zo de

staatsschuld te verlagen,maar de meeste

economen vinden dat niet nodig.