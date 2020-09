Winkelverkopen eurozone onverwacht ingezakt in juli

Ik vind het niet onverwacht ?

Onzekerheid (20%denkt hun job te verliezen)

corona is nog niet het land uit en de zomer is voorbij .

Vooral het e-commerce gebeuren is de boosdoener .

De winsten vloeien naar het buitenland .

Europa heeft dit veel te ver laten komen .

Deze mastodonten zijn ondertussen zo sterk dat ze de hele economie kunnen bespelen .

We zijn nog niet aan het einde .

Europa laat zich afslachten .

We zitten in het gelijk Japan ,kopen uitstellen en hopen dat de inflatie blijft dalen .