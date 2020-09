Amerikaanse beurswaakhond onderzoekt beleggingsapp Robinhood

Gepubliceerd op | Views: 0

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) is bezig met een onderzoek naar de beleggingsapp Robinhood Markets. Daarbij wordt gekeken of klanten correct zijn geïnformeerd door Robinhood over verkopen van aandelentransacties aan flitshandelaren en andere handelsfirma's op Wall Street.

Via het in 2013 opgerichte Robinhood kunnen beleggers gratis, zonder commissiekosten, handelen in aandelen. Wel zijn er extra functies die alleen tegen betaling te gebruiken zijn. Maar Robinhood verdient vooral geld door klantenorders te laten uitvoeren door externe partijen zoals flitshandelaren in ruil voor betalingen, een praktijk die 'payment for order flow' wordt genoemd. Het onderzoek draait om de vraag of klanten van Robinhood in het verleden correct zijn geïnformeerd over deze praktijken.

Volgens zakenkrant The Wall Street Journal zou Robinhood een boete van meer dan 10 miljoen dollar kunnen krijgen om de zaak te schikken. Robinhood zag het aantal klanten tijdens de coronacrisis sterk groeien omdat particulieren een graantje wilden meepikken van de onrust op de beurzen. De beleggingsapp werd opgericht door Baiju Bhatt en Vlad Tenev.