AEX wint opnieuw terrein

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag hoger begonnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters wonnen opnieuw terrein na de stevige koerswinsten een dag eerder. De aanhoudende rally op Wall Street, waar nieuwe recordniveaus werden bereikt, bleef zorgen voor optimisme bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 1 procent in de plus op 567,13 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 815,29 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt dikten tot 1,1 procent aan. Parijs klom 1,3 procent. In Frankrijk heeft president Emmanuel Macron zijn stimuleringsplan van 100 miljard euro voor de Franse economie onthuld.

Alle 25 AEX-bedrijven stonden in het groen. Sterkste stijgers waren ABN AMRO en staalconcern ArcelorMittal met winsten van 1,8 procent. In de MidKap ging financieel dienstverlener Intertrust aan kop met een plus van 3,8 procent na een koopadvies door analisten van KBC Securities. Optiekketen GrandVision sloot de rij met een min van 1,8 procent.