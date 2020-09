'Shell positief over vooruitzichten lng-markt'

Goed bericht. GROEN!. Omschakeling van kolen naar gas is op kortere véél grotere en veel sneller haalbare milieuwinst dan omschakeling van gas naar wind en zon. Sceptici zullen zeggen beter gelijk van kolen naar wind en zon, maar dat is korte termijn gewoon niet haalbaar. Tussenstap met de schoonste fossiele brandstof GAS is meest logisch.

Daar moet aan gerekend worden en die berekening moet je in Jip&Janneke taal (=marketing) naar buiten ventileren.

Nederland van het gas af? Misschien vanwege de aardbevingen in Groningen...maar NIET vanwege milieu en CO2. In Duitsland schakelen om náár gas (van bruinkool).