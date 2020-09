'Shell positief over vooruitzichten lng-markt'

Gepubliceerd op | Views: 3.718

AMSTERDAM (AFN) - Shell heeft de indruk dat de markt voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) dit jaar nog steeds groeit. Dat zeggen analisten van RBC Capital Markets in een notitie na een bijeenkomst met Maarten Wetselaar, de directeur van Integrated Gas & New Energies van Shell. Daarmee blijft het olie- en gasconcern behoorlijk positief over de vooruitzichten voor de markt.

Hoewel de vraag naar gas in de loop van de tijd "met opkomende concurrentie van andere bronnen te maken heeft, verwacht Shell niet dat deze tot 2040 wezenlijk zullen zijn". Shell zou verder kansen zien in de overschakeling van kolen naar gas in diverse landen, met name in Azië. Ook leek de onderneming in de bijeenkomst "optimistischer" over een mogelijke deelname aan de uitbreidingen op het vlak van lng in Qatar dan in eerdere gesprekken met analisten.

RBC hanteert een outperform-advies voor Shell. Het aandeel Shell sloot woensdag op 12,26 euro.