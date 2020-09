'China wil binnenlandse chipindustrie flink gaan versterken'

quote: Just lucky schreef op 3 september 2020 09:02:

Tja, de versterking van de binnenlandse chipindustrie, dat zullen ze wel gaan doen met alle kennis die ze wereldwijd hebben gejat. Goed dat ASML nog niets aan China levert, wordt direct uit elkaar gehaald, geanalyseerd en nagemaakt.

Wat een onzin..Het verdienmodel zit in het verkopen van chips zelf. Dat is al complex genoeg, vraag maar aan intel.Daar kun je geld mee verdienen.Er valt letterlijk niets te verdienen op het kopieren van ASML machines.Dan moeten ze constant alles zelf up to date blijven houden, en buiten hun zelf is er geen afzetmarkt aangezien geen van de grote chip fabrikanten zijn vingers zou durven te branden aan een copy cat binnen te halen.Wat schrijnender zou worden is, als je juist niet verkoopt. dan zullen ze een alternatief moeten zoeken.