Macron onthult stimuleringsplan van 100 miljard euro

Gepubliceerd op | Views: 65

PARIJS (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn stimuleringsplan voor de economie van Frankrijk onthuld, met een omvang van 100 miljard euro. Het plan omvat bijvoorbeeld loonsubsidies, belastingverlagingen voor bedrijven en financiering voor milieuprojecten en groene technologie.

Het geld is vooral bedoeld om de economie op de langere termijn te stimuleren en ook verder te helpen om uit de coronacrisis te komen. Macron hoopt de economie te transformeren en de werkloosheid terug te dringen met deze plannen in aanloop naar de presidentsverkiezingen in april 2022.

Er wordt onder meer geïnvesteerd in het omscholen van mensen die werkloos zijn en bonussen voor bedrijven als zij jonge mensen in dienst nemen. Daarnaast worden middelen vrijgemaakt voor schonere vormen van transport, met name op het spoor, en renovaties om gebouwen meer energie-efficiënt te maken. Ook wordt bijvoorbeeld geld uitgetrokken voor energieprojecten met waterstof.

De Franse regering denkt dat door het stimuleringsplan de economie in 2022 weer op het niveau van 2019 zal zijn. Dit jaar zal naar verwachting sprake zijn van een krimp met circa 11 procent vanwege het coronavirus en de strenge lockdownmaatregelen tegen de uitbraak.