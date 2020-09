'Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten'

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - De Europese Bankenautoriteit (EBA) vreest dat de antiwitwas- en terrorismeregels zijn doorgeslagen. De toezichthouder ziet dat banken vanwege de torenhoge witwasboetes hele groepen klanten uit voorzorg buiten de deur zetten en stelt een onderzoek in naar mogelijke misstanden, meldt Het Financieele Dagblad.

"We willen weten waarom banken bepaalde klanten niet willen of niet kunnen bedienen", zegt EBA's beleidsexpert Amandine Scherrer. De toezichthouder vreest dat bestaande antiwitwas- en terrorismeregels te gecompliceerd en te veelomvattend zijn geworden. Tot nu toe hebben zo'n honderd banken en bedrijven zich gemeld bij de toezichthouder.

De laatste jaren hebben de beleidsmakers de duimschroeven aangedraaid bij banken. Wie niet goed op zijn klanten let, kan hoge boetes verwachten. "We maken ons zorgen of die aanpak niet contraproductief is", zegt Scherrer.