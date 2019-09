VEON overweegt andere beursnoteringen

Gepubliceerd op | Views: 293

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Telecomconcern VEON overweegt een notering aan te vragen aan andere aandelenbeurzen. Het bedrijf spreekt daarbij van "beurzen die relevanter zijn voor zijn investeerders".

Eerder op de dag verhoogde VEON zijn verwachtingen voor het bedrijfsresultaat dit jaar. Daarbij gaf het in Amsterdam genoteerde bedrijf aan dat zich de komende tijd meer kansen zullen voordoen, in het bijzonder op de Russische markt. Verder zal VEON zijn positie in Pakistan versterken als gevolg van de Warid-deal.