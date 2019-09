Gepubliceerd op | Views: 91 | Onderwerpen: Pensioen, pensioenfondsen

KOPENHAGEN (AFN) - Het Deense pensioenfonds MP Pension verkoopt zijn aandelen in tien grote oliereuzen, waaronder Shell, BP en Chevron. De desinvestering volgt omdat de belangen "niet verenigbaar zijn met het klimaatakkoord van Parijs", aldus een verklaring.

MP Pension heeft meer dan 130.000 leden, die vooral werkzaam zijn in de publieke sector en op universiteiten en met academische graden in de publieke sector. Het verkocht vorig jaar zijn belangen in kolen- en teerzanden en analyseert sindsdien welke oliemaatschappijen zijn strategie voor de lange termijn heeft gekoppeld aan het akkoord uit Parijs.

Tegen het einde van 2020 moeten daarom meer dan 1000 oliemaatschappijen worden beoordeeld. MP Pension richtte zich daarom eerst op de tien grootste ter wereld. Het totale belang van MP Pension in deze groep, die naast bovengenoemde drie ook ExxonMobil, PetroChina, Rosneft, Sinopec, Total, Petrobras en Equinor omvat, heeft een waarde van omgerekend bijna 90 miljoen euro.