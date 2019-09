Cat Rock vóór fusie Just Eat en Takeaway

Gepubliceerd op | Views: 266

AMSTERDAM (AFN) - Investeerder Cat Rock Capital Management die circa 3 procent van Just Eat bezit, is voorstander van een fusie tussen het Britse maaltijdbestelbedrijf met het Nederlandse Takeaway. Het Amerikaanse Cat Rock dringt bij aandeelhouders aan vóór de fusie te stemmen, tenzij een aantrekkelijker bod voor Just Eat ter tafel komt.

De Amerikaanse investeerder Eminence Capital verzet zich juist tegen de fusie van Just Eat met Takeaway. Eminence, dat een belang van ruim 4 procent in Just Eat heeft, vindt het huidige bod van Takeaway "opportunistisch" en veel te laag.

Cat Rock stelt dat door de combinatie van beide bedrijven een sterke wereldwijde speler ontstaat, die aanzienlijk groeipotentieel heeft. Enkel de concurrenten van Just Eat zullen profiteren van een tegenstem tegen de deal, aldus een verklaring.