Philips maakt meer werk van goede nachtrust

AMSTERDAM (AFN) - Zorgtechnologieconcern Philips gaat bijna de boer op met een nieuwe anti-snurktoepassing. De SmartSleep Snoring Relief Band, die het tijdens techbeurs IFA in Berlijn aan consumenten showt, wordt dit jaar beschikbaar voor consumenten in de VS. Europa en andere markten wereldwijd volgen volgend jaar.

Philips wijst tijdens de onthulling van de gadget op Brits onderzoek waaruit blijkt dat een kwart van de vrouwen en 40 procent van de mannen snurkt. Daarmee verstoren ze vaak de nachtrust van de partner, met in potentie de nodige gevolgen voor de gezondheid van mensen.

De Snoring Relief Band meet de slaaphouding van de gebruiker via een sensor. Veelal treedt snurken op als iemand op zijn rug ligt. Met lichte vibraties traint de gadget de slaper die op zijn rug is gedraaid om weer terug te draaien naar de juiste slaappositie zonder wakker te worden. De ontwikkeling van de anti-snurkhulp komt mede voort uit de eerdere overname van zorgbedrijf NightBalance door Philips vorig jaar.

Eerdere gadgets

De anti-snurkhulp is zeker niet de eerste gadget die Philips introduceert voor een betere nachtrust. Vorig jaar kwam het concern al met de Deep Sleep Headband, een soort slaaphelm met een "akoestische stimulatie" die inspeelt op de verschillende fases van met name diepe slaap. Volgens Philips laat de introductie van dat apparaat in Europa wat langer op zich wachten dan gepland. In de VS is de slaaphelm al wel te verkrijgen.

Ook kwam Philips eerder al met de SmartSleep Wake-up Light, een slimme lamp die mensen bijstaat bij het opstaan. Het bedrijf ziet veel potentie in de consumentenmarkt voor slaaphulp. Zeker omdat veel mensen geen heil zien in het nemen van slaappillen. Die markt is volgens Philips alleen al goed voor een miljardenomzet. Volgens Roy Jakobs, de baas van de Personal Health-divisie van Philips, is de slaaphulpmarkt in potentie ook miljarden waard.

Airfryer

Andere gadgets die Philips het publiek van 6 tot en met 11 september in Berlijn toont zijn een nieuwe Airfryer die zelf nadenkt over zaken als tijd en temperatuur tijdens het bereiden van voedsel en de nieuwste scheeroplossing die irritatie van de huid moet voorkomen geholpen door kunstmatige intelligentie. Het scheerapparaat leert namelijk van de routine van de gebruiker.

Jakobs benadrukt dat er een groeiende behoefte is voor een gepersonaliseerde benadering van gezondheid. De taak van Philips is volgens hem vooral om het consumenten gemakkelijker te maken om gezonde keuzes te maken in hun dagelijkse routine.