Britse pond zakt verder weg

Dat de Euro meer dan 5% per jaar zakt, zullen we maar vergeten.

Minder dan 2 jaar geleden kreeg ik 1.23 euro voor een dollar, vandaag nog geen 1.10.

Leve onze linkse E.U. globalisten



Voorbeeld is verkeerd-om, je krijgt steeds meer euro voor een dollar omdat de euro verzwakt. Oftewel: je betaalt steeds meer euro voor 1 dollar.Is ook niet gek. We hebben de gele hesjes nog maar net opgeborgen in frankrijk, of de volgende staking is al weer aan de gang. Ga morgen maar eens op schiphol kijken.In Italie komen ze ook nergens meer aan toe.Waarom zou de euro sterker worden ? en daarbij: weniet eens een sterke euro ihkv de export.