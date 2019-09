VEON verhoogt verwachtingen voor dit jaar

Gepubliceerd op | Views: 405

AMSTERDAM (AFN) - Telecomconcern VEON heeft meer fiducie in de financiële prestaties dit jaar. De onderneming verhoogde voorafgaand aan zijn investeerdersdag dinsdag de verwachtingen voor het bedrijfsresultaat. Ging VEON eerder uit van een groei van 1 tot 3 procent, dat percentage werd opgevoerd naar 4 tot 6 procent.

VEON benadrukt dat richtlijnen voor omzetgroei en de "equity free cashflow' in stand bleven. Volgens topvrouw Ursula Burns presteert VEON dit jaar beter dan verwacht. Verder wees ze op de mogelijkheden die er liggen voor verdere groei. In het bijzonder wees ze op de connectiviteit-activiteiten van de onderneming.

Financieel directeur Alex Kazbegi voegde daar aan toe dat er in de komende 18 maanden zich er de nodige kansen zullen voordoen. Hij sprak in het bijzonder over de kansen op de Russische markt. Investeringen op de korte termijn zullen zich volgens hem op de langere termijn gaan uitbetalen.

Pakistan

Verder zal VEON zijn positie in Pakistan versterken als gevolg van de Warid-deal. Het bedrijf kondigde aan zijn investeringen in digitale financiële diensten in het land op te voeren. Dit noemde VEON een opwindende eerste stap in toekomstige activa.

Verder past VEON zijn dividendbeleid aan. Het herziene dividendbeleid van VEON, dat vanaf het boekjaar 2020 zal worden ingevoerd, is gericht op het betalen van ten minste 50 procent van de 'equity cashflow' van vorig jaar na licenties. Voor dit jaar zal het totale dividendbedrag bij de publicatie van de jaarcijfers begin 2020 bekend worden gemaakt.

Dividendbetalingen blijven volgens VEON onderworpen aan een beoordeling door het bestuur, investeringsmogelijkheden op middellange termijn en de kapitaalstructuur van de onderneming.