Zumtobel voert winstgevendheid op

DORNBIRN (AFN) - Het Oostenrijkse verlichtingsbedrijf Zumtobel heeft de winst in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar aanzienlijk opgevoerd op een iets hogere omzet. De onderneming profiteerde daarbij van kostenbesparingen die eerder werden doorgevoerd.

Zumtobel, dat in het voorjaar van 2018 een kostenbesparingsprogramma begon, was in het eerste kwartaal minder geld kwijt aan administratie, verkoopactiviteiten en onderzoek. De branchegenoot van Signify bespaarde ook aan uitgaven dankzij een "stroomlijning" van het management.

De opbrengsten stegen in het eerste kwartaal met 1,1 procent tot 296,4 miljoen euro. De aangepaste operationele winst (ebit) steeg met meer dan de helft tot 15,8 miljoen euro. Onder de streep resteerde 10,9 miljoen euro, tegenover 2,8 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.