'Verzet tegen fusie Just Eat en Takeaway'

AMSTERDAM (AFN) - De Amerikaanse investeerder Eminence Capital verzet zich tegen de fusie van Just Eat met zijn branchegenoot Takeaway. Dat schrijft de Financial Times. Volgens de Britse zakenkrant vindt Eminence, dat een belang van ruim 4 procent in Just Eat heeft, het huidige bod van Takeaway "opportunistisch" en veel te laag.

Eminence bouwde zijn belang in Just Eat gestaag uit sinds de eerste gesprekken over de fusie. Volgens topman Ricky Sandler van de investeerder is de samensmelting van de twee maaltijdbestelbedrijven logisch omdat ze daarmee de benodigde schaalgrootte creëren om concurrentie de kop in te drukken. Maar met de huidige fusievoorwaarden worden volgens hem de aandeelhouders van Takeaway te veel bevoordeeld.

Vorige maand kwam een andere grote belegger in Just Eat, Aberdeen Standard, eveneens in verzet tegen de fusie. Die investeerder had vergelijkbare bezwaren en verwacht dat Takeaway "binnen enkele weken" met een hoger bod komt.

De aandeelhouders van Just Eat en Takeaway stemmen volgens de Financial Times op zijn vroegst eind oktober over de deal. Tot die tijd kan er een hoger bod komen van andere partijen, zeggen meerdere marktkenners. Zij wijzen daarbij onder meer op techconcerns als Amazon of Naspers of het Amerikaanse maaltijdbestelbedrijf DoorDash.