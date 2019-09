Verzekeraar weigert commissarissen Imtech bijstand

Goed dat dit naar buiten komt en dat RvC/RvB in de (non)profit zich realiseren dat als ze iets zien of zelf doen het ooit uit zal komen! Ik ben alleen bang dat het nooit helemaal "uitgebannen" kan worden....Hopelijk wordt de verzekering niet qua premie opgehoogd om het wel te verzekeren want dan hou je het "gegraai" in stand. Ik was aandeelhouder van Imtech en heb een knauw gekregen door deze giga-fraude van accountants/directie en commissarissen!