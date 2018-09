PostNL maakte onterecht hoge kosten

Snap niet wat er ingewikkeld is. Deze claim moet gewoon bij alle partijen ingediend worden die door deze uitspraak geraakt zijn. De ACM heeft iets doorgedrukt terwijl ze op drijfzand hun besluitvorming hebben genomen.



De aandeelhouder van PostNL is blijkbaar de financier geweest vd winsten bij Sandd, VSP en anderen!



De ACM die namens de overheid optreedt moet hard aangepakt worden en zo ook de partijen die hier voordeel van hebben gehad (en nog steeds hebben).





Beslissing

Het College:



-verklaart de beroepen van Sandd, VSP en IP ongegrond;

-verklaart het beroep van PostNL gegrond;

-vernietigt het marktanalysebesluit;

-draagt ACM op het betaalde griffierecht van € 333,00 aan PostNL te vergoeden;

- veroordeelt ACM in de proceskosten van PostNL tot een bedrag van € 3.606,00.



Deze uitspraak is gedaan door mr. R.C. Stam, mr. E.R. Eggeraat en mr. H.O. Kerkmeester, in aanwezigheid van mr. M.B. van Zantvoort, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 3 september 2018.



De gehele uitgebreide uitspraak/beslissing is hier te vinden!



uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocum...