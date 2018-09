Wall Street dicht voor Labor Day

Gepubliceerd op | Views: 511

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York houden maandag de deuren gesloten voor Labor Day. Dinsdag zal de beurshandel op Wall Street weer aanvangen.

Vrijdag bleven de Amerikaanse graadmeters dicht bij huis. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 25.964,82 punten. De brede S&P 500 bleef vlak op 2901,52 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,3 procent aan tot 8109,54 punten.