AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Industrieel toeleverancier Aalberts is waarschijnlijk voorbij zijn piekmoment in termen van autonome groei. Mogelijk worden ook de winstmarges van het bedrijf kleiner als er een einde komt aan meevallers uit de prijzen van koper. Dat laat een analist van Kepler Cheuvreux weten.

Het hoofdfonds zakte maandag tot 3 procent op de aandelenbeurs in Amsterdam. Daarmee bereikte het aandeel zijn laagste punt in meer dan een jaar tijd. Kepler zette ook een vraagteken bij de positie van Aalberts binnen de auto-industrie. Op dit moment is zichtbaarheid van de toeleverancier in die sector beperkt, waardoor de beleggingsadviseur uitgaat van een iets lager groeitempo in de tweede jaarhelft. Het hold-advies en koersdoel van 41 euro blijven gehandhaafd.

Aalberts noteerde maandagmiddag omstreeks 13.25 uur ruim 2,9 procent lager op 35,85 euro per aandeel.