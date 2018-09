Groei industrie eurozone afgenomen

Gepubliceerd op | Views: 416 | Onderwerpen: Europa

LONDEN (AFN) - De bedrijvigheid in de industrie van de eurozone is in augustus afgenomen. Dat meldde de Britse marktonderzoeker Markit op basis van definitieve cijfers.

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt, noteerde op een stand van 54,6 ten opzichte van 55,1 in juli. Een niveau van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Economen rekenden in doorsnee op een stand van 54,6, gelijk aan het voorlopige cijfer.

De index voor de Duitse industrie noteerde een stand van 55,9 tegen 56,9 in juli en de Franse graadmeter kwam uit op 53,5 van 53,3 een maand eerder. Daarmee kwamen deze graadmeters iets onder de verwachting uit.